الاتحاد التونسي للشغل يطالب قيس سعيّد بضبط جدول زمني لـ"الإجراءات الاستثنائية" دون إدانة خطوته

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الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يلقي خطابا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في العاصمة التونسية.

بعد فترة من الترقب، أصدر الاتحاد التونسي للشغل، الذي يمثل المركزية النقابية في البلاد، بيانا الاثنين بشأن قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. ولم يرحب الاتحاد بقرارات سعيّد لكنه لم يندد بها. وطالب الاتحاد بضمانات دستورية وجدول زمني لتطبيق هذه "الإجراءات الاستثنائية" معبرا عن رفضه لجوء "أي طرف" إلى العنف. وبالرغم من أنه لا يمثل حزبا سياسيا، إلا أن الاتحاد كثيرا ما لعب أدوارا سياسية حاسمة قي محطات كثيرة في تاريخ البلاد بفضل قدرته على ضبط السلم الاجتماعي بالخصوص.

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في خطوة وصفت بأنها غير معارضة لقرار الرئيس التونسي، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الاثنين بتوفير ضمانات دستورية للخطوة التي قام بها قيس سعيّد بتجميد البرلمان ثلاثين يوما وإقالة حكومة هشام المشيشي.

كما شدد الاتحاد على ضرورة الحرص على "التمسك بالشرعية الدستورية'" لتأمين "استمرار المسار الديمقراطي".

ويأتي موقف الاتحاد بعد فترة قصيرة من لقاء أمينه العام نور الدين الطبوبي برئيس الجمهورية الاثنين.

ويعتبر الاتحاد صاحب دور حاسم في الأزمات التي شهدتها البلاد منذ استقلالها وكان آخرها في 2013 عندما نظم حوارا وطنيا بين الفرقاء السياسيين بعد موجة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد. وأفضى ذلك الحوار إلى المصادقة على دستور البلاد الحالي وإرساء سياسة "التوافق" بين الأطراف السياسية.

ضمانات دستورية

يقول سعيد إنه استند في قراره على المادة 80 من الدستور التونسي. واتخذ الرئيس التونسي بمقتضى هذه المادة أيضا قرارا بترأس السلطة التنفيذية من خلال رئيس حكومة يعينه بنفسه إضافة إلى ترأسه النيابة العمومية.

وينص هذا الفصل على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب".

لكن الفقرة الثانية من المادة تشير إلى أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وشدد الاتحاد على أن تكون التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس مرفوقة "بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية وتحديد مدة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحول إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي لمؤسسات الدولة".

رفض العنف

وجاءت خطوة سعيّد ساعات بعد مظاهرات احتجاجية في مختلف أرجاء البلاد مناوئة لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة النهضة.

وأفاد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنه نبه عديد المرات إلى "تعطل دواليب الدولة وتفكك أواصرها وأجهزتها وتردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه".

وعبر الاتحاد عن معارضته "لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف" و"رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".

وبعد دعوة من رئيس الحركة راشد الغنوشي، توجه أنصار النهضة للتظاهر أمام البرلمان بهدف "استعادة الديمقراطية" لكن مناصري سعيد توجهوا أيضا إلى مقر البرلمان للترحيب بقراره ما أدى إلى حدوث مشاحنات بين الطرفين.

عمر التيس

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