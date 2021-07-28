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تونس: ما خلفيات وتداعيات فتح تحقيق في قضية "التمويلات الأجنبية" لحملة الانتخابات في 2019؟

هل دخلت تونس في مرحلة مجهولة بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان؟ © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فتح القضاء التونسي الأربعاء تحقيقا في قضية "التمويلات الأجنبية" خلال الحملات الانتخابية في 2019، والتي تتهم فيها ثلاثة أحزاب هي النهضة وقلب تونس و"عيش تونسي". وفي السياق، قال عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي بجامعة تونس: "هذا الإجراء سيؤدي نسبيا لتغيير الخارطة السياسية في البلاد وخاصة في البرلمان، وسيسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ قرارات أخرى على خلفية أحكام القضاء، ما قد يفرز نظاما سياسيا جديدا". مضيفا "يجب أن تتناول خارطة الطريق القضايا السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والمالية. كما يجب تشكيل حكومة تكنوقراط في أقرب وقت لمعالجة" الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.