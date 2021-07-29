الرئيس التونسي يقيل مدير التلفزة الوطنية بعد جدل بشأن منع ضيوف من المشاركة في برنامج حواري

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تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس في 2 سبتمبر 2020

أقال الرئيس التونسي الأربعاء المدير العام التلفزة التونسية بعد أن منعت إدارته أحد أعضاء نقابة الصحافيين وناشطا حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون لبعض الوقت للمشاركة في برنامج حواري متعللة بتعليمات من الجيش لكن الرئاسة نفت وجود أي أوامر في هذا الصدد.

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أعلنت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال الأربعاء المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية بعد أن منعت إدارة التلفزيون، لبعض الوقت، مسؤولة في نقابة الصحافيين وناشطاً حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حواري.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن سعيّد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش من مهامه رئيساً مديرا عاما للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا".

"تعليمات"

وأتى قرار سعيّد بعيد ساعات على إعلان نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين أميرة محمد أن أحد الحراس عند مدخل التلفزيون منعها من دخول المبنى للمشاركة في برنامج حواري بانتظار أن تأذن له الإدارة بذلك.

بدوره قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "المدير التنفيذي للوطنية أبلغني أنه تلقى تعليمات من مسؤول عسكري بعدم السماح للضيوف بدخول مقر التلفزيون".

لكن وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية سارعتا إلى نفي إصدار أي تعليمات بهذا الاتجاه. وما هي إلا ساعات حتى صدر الأمر الرئاسي بإقالة الداهش وتعيين الدالي مكانه مؤقتا.وسبق لعواطف الدالي أن شغلت هذا المنصب لفترة مؤقتة أيضا.

وكان الرئيس سعيد الذي علق الأحد عمل البرلمان لمدة 30 يوما وأقال رئيس الوزراء أكد التزامه الدفاع عن الحريات العامة.

فرانس24/ أ ف ب

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