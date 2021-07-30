تونس: فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء النهضة وسعيد يقول إنه "لن يتحول إلى ديكتاتور"

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة أنه لن يتحول إلى ديكتاتور، معتبرا أنه "يعلم جيدا النصوص الدستورية ويحترمها ودرسها". وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن القضاء فتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. إلى ذلك، أعلنت زوجة النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري أن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت زوجها. وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري.

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة أنه لن يتحول إلى ديكتاتور، بعد السيطرة على كل السلطات الحاكمة الأحد في تحرك قال إنه مُبرر بسبب حالة طوارئ وطنية لكن منتقديه وصفوه بأنه انقلاب.

وقال سعيد: "أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء فتح الجمعة تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكان حزب النهضة وصف إعلان الرئيس قيس سعيد الأحد بأنه انقلاب ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين رشق خلاله أعضاء الحزب وأنصار الرئيس بعضهم البعض بالحجارة والزجاجات.

إلى ذلك، أعلنت زوجة النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري أن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت زوجها. وللعياري قضية في المحكمة العسكرية منذ 2018 بتهمة المس بكرامة الجيش.

وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري، بعد أن أقال سعيد يوم الأحد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.

وأوضحت سيرين الفيتوري زوجة العياري: "قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم". وأشارت إلى أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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