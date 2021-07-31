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فيروس كورونا: صعوبات بالجزائر في الاستجابة للطلب على الأكسجين والسلطات تسرع حملات التلقيح

تواجه مستشفيات الجزائر صعوبات بالغة في التزود بالأكسجين © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

في خضم تسارع انتشار فيروس كورونا في الجزائر، أصبحت قوارير الأكسجين عملة نادرة مع الصعوبات التي تواجهها المستشفيات في الحصول عليها. ويعود هذا النقص الحاد في الأكسجين إلى مشاكل في إدارة المخازن والتوزيع. وبحسب خبراء في الصحة، فإن الإنتاج الصناعي للأكسجين الطبي في البلاد يغطي إلى حد الحاجات الاستشفائية حتى في فترات انتشار الوباء. لكن انتشار متحورة دلتا سارع في تفشي الوباء فيما تطالب السلطات بالتسريع في حملة التلقيح.