تونس: زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي يصاب بوعكة صحية غير خطيرة جراء التعب والإجهاد

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صرح السبت أحد مستشاري راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي، لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الغنوشي أصيب بوعكة صحية قصيرة استلزمت ذهابه لإحدى العيادات الطبية وخضوعه للفحص. وقال أحمد قعلول، وهو وزير سابق، إن الغنوشي "متعب بعض الشيء... ولا يعاني من أي شيء خطر"؛ فهو يعمل 18 ساعة يوميا تقريبا منذ الإعلان عن القرارات الرئاسية بتجميد عمل البرلمان.

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قال السبت أحمد قعلول أحد مستشاري راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي إن الأخير أصيب بوعكة صحية غير خطرة، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية كبيرة. وأوضح قعلول أن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان والمسؤول الثاني في البلاد "لم يدخل المستشفى ولا يعاني من أي شيء خطر".

وأضاف قعلول وهو وزير سابق "أصيب بوعكة صغيرة في وقت سابق من اليوم وتوجه إلى عيادة طبية للخضوع لفحص. وخلال الفحص قيل له إنه لا يعاني من أي شيء خطر. وصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وقد عاد إلى منزله".

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وأضاف "السيد الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة". وقال إن الغنوشي الثمانيني يعمل "16 إلى 18 ساعة في اليوم" منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وكان سعيّد أعلن تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّد حزب النهضة بالقرارات الرئاسية واصفا إياها ب"الانقلاب على الثورة والدستور".

وأجرى الغنوشي خلال الأسبوع الحالي الكثير من اللقاءات مع الصحافة الدولية مطالبا بعودة الديمقراطية إلى تونس.

فرانس24/أ ف ب

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