تونس: ترقب محلي ودولي بشأن استئناف المسار الديمقراطي.. وحركة النهضة تواجه خلافات داخلية

بعد أسبوع من قراره تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، مازال الغموض يلف موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن خارطة الطريق السياسية التي يطالب بها الفاعلون المحليون والدوليون تمهيدا لاستئناف العمل بالمؤسسات والحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد. من جانبها، اختارت حركة النهضة التي تملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان، التخفيف من نبرة خطابها بشأن قرار سعيّد بعد أن وصفت خطوته في البداية بـ"الانقلاب" وسط أزمة داخل الحزب طغت عليها الحالة الصحية لرئيسها راشد الغنوشي.

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ينتظر الفاعلون السياسيون في تونس الخطوات المقبلة للرئيس قيس سعيّد الذي بات يمسك لوحده بمفاتيح اللعبة السياسية في البلاد وعلى رأسها ضبط خارطة طريق لعودة المؤسسات الدستورية إلى مجراها الطبيعي.

فبعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان الأحد الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا واسعا، تنتظر الطبقة السياسية والمجتمع الدولي تعيين رئيس جديد للحكومة تتوضح معه رؤية سعيّد لخريطة الطريق التي من المفترض أن يقترحها لفترة ما بعد "الإجراءات الاستثنائية".

مداخلة مراسل فرانس24 في تونس 02:17

من سيتولى رئاسة الحكومة؟

واصل سعيّد السبت والأحد لقاءاته مع أبرز المنظمات الاقتصادية والسياسية. آخر من التقى به سعيّد كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الذي ترشحه دوائر محلية لتولي رئاسة الحكومة من ضمن مرشحين آخرين. وأثنى سعيّد خلال لقائه العباسي بـ"الوقفة الصادقة للدول الصديقة والشقيقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية".

وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية خانقة زادت من حدتها أزمة كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من عشرين ألف شخص. وويتوقع أن يظل العجز في موزانة 2021 نحو 8 مليار دينار (نحو 3 مليار دولار) في وقت تستمر فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا جديدا. ومن المنتظر أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا وفق قانون المالية لعام 2021 والذي توقع أن يصل إلى 100 مليار دينار (35,3 مليار دولار) وهو ما يمثل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واللافت للانتباه في تحركات سعيّد بعد تفعيله "الإجراءات الاستثنائية"، عدم استقباله أي شخصية سياسية محلية واكتفى بلقاء منظمات مهنية وقطاعية على علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يبقي الغموض حول خطته لاستئناف المسار الديمقراطي في البلاد خصوصا أن أستاذ القانون المستقل لم يخف في مواقف سابقة عدم رضاه عن الطبقة السياسية معارضة وحكما رافضا ما يسميه بسياسة "الصفقات".

مطالب أمريكية ودعم مصري-جزائري

في هذا الصدد، أكد جيك سوليفان، وهو مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال مع الرئيس التونسي استمر ساعة أنه "ركز على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي لتونس.. هذا يتطلب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد-19". فهل هي إشارة ضمنية لضرورة تعيين شخصية اقتصادية على رأس الحكومة؟

في سياق متصل، قالت الرئاسة الجزائرية إن قيس سعيّد قد أبلغ نظيره عبد المجيد تبون السبت بأن "قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة. وكان سعيّد أجرى الأحد ثاني لقاءاته مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة في غضون أسبوع بعد لقاء أول غداة اتخاذه ما يقول إنها "إجراءات استثنائية" حسب مقتضيات المادة 80 من الدستور التونسي.

ويأتي اللقاء الثاني لسعيد مع الوزير الجزائري بعد أن أدى هذا الأخير زيارة إلى القاهرة قالت بعدها الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق معه الأحد على "الدعم الكامل" للرئيس التونسي.

أزمة داخل النهضة

على الصعيد المحلي، لا يبدو الوضع الصحي لزعيم حركة النهضة ورئيس البرمان راشد الغنوشي ذي الثمانين عاما في أحسن حالاته. فخطوة سعيّد جاءت أياما فقط بعد تعافيه من فيروس كورونا كما داخل المستشفى مرتين في آخر ثلاثة أيام.

فقد تعرض الغنوشي السبت لوعكة صحية غير خطرة، على حد وصف أحد مستشاريه، تم على إثرها نقله إلى عيادة طبية لإجراء فحوصات. ثم نقل مساء الأحد إلى المستشفى العسكري بالعاصمة -الذي تعالج فيه الشخصيات الرسمية في الدولة- لإجراء فحوص جديدة قبل أن يغادره.

يأتي مرض الغنوشي في وقت تعاني فيه حركة النهضة من خلافات داخلية بشأن التعامل مع التطورات السياسية. فبعد أن وصفت خطوة سعيّد في البداية بـ"الانقلاب" وطالبت الرئيس بالتراجع عنها، دعته في آخر بياناتها لفتح حوار يلتزم الجميع بمخرجاته مؤكدة أنها مستعدة لتقديم "تضحيات وتنازلات".

هذا التخفيف في حدة خطاب الحركة الإسلامية يأتي في خضم انتقادات حادة وُجهت لقيادتها لا سيما الغنوشي والمقربين منه. فقد حمّلت شخصيات بارزة في الحركة الغنوشي ودائرته المقربة المسؤولية عما آلت إليه الأمور في البلاد.

وكان من المتوقع أن يكون اجتماع مجلس الشورى، الذي يمثل المؤسسة العليا في الحزب، صاخبا إلى درجة تحدث مراقبين أن المجلس كان سيطرح إقالة الغنوشي وحل المكتب التنفيذي وتعيين قيادة جديدة قادرة على التعامل مع مقتضيات المرحلة. لكن هذا الاجتماع الذي وصف بالحاسم تم تأجيله في النهاية بقرار من الغنوشي نفسه.

وعقب قرار التأجيل، أعلن عدد من قيادات الحركة استقالتهم من مسؤولياتهم على خلفية ما يعتبرونه مصادرة قيادة الحركة لصلاحياتها التقريرية. وجاءت أبرز الاستقالات من عضو مجلس الشورى محمد النوري وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام خليل البرعومي.

عمر التيس

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