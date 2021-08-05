تونس: حركة النهضة تعترف بضرورة "النقد الذاتي" المعمق لسياستها في المرحلة الماضية

أصدرت حركة النهضة التونسية الخميس بيانا اثر انعقاد مجلس الشورى للحركة ، قالت فيه إنه من الضروري القيام بـ"نقد ذاتي" معمق لسياسياتها في المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية وتجديد برامجها وإطاراتها. وأضافت بأنها "تتفهّم الغضب الشعبي خصوصا لدى الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة". وكان الرئيس قيس سعيّد قد أقر في 25 من يوليو تموز الماضي تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه رئيس حزب النهضة راشد الغنوسي وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

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أقرّت حركة النهضة التونسية الخميس في بيان بأنه من الضروري القيام بـ"نقد ذاتي" لسياسياتها التي اعتمدتها، وذلك بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي.

وأكدت الحركة في بيان إثر انعقاد مجلس الشورى على "ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها واطاراتها في أفق موتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لاعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".

وأكدت أنها "تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في اوساط الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الاخطاء".

وفي 25 تموز/يوليو، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية. وتعيش تونس اليوم على وقع انتظار تعيين سعيّد لرئيس حكومة جديد وتشكيل فريقه في حين تتواتر الدعوات في تونس من قبل الأحزاب والمنظمات بأن يقدم الرئيس التونسي خارطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل القادمة.

وكانت حركة النهضة التي وصفت القرارات التي أعلنها سعيّد ب"الانقلاب على الثورة والدستور" قد دعت إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز "الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة ايام".

وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية التي قوبلت بدعم شعبي لافت، بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

فرانس24/ أ ف ب

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