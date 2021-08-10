الجزائر: مصرع أكثر من 40 شخصا بينهم 25 عسكريا في حرائق غابات منطقة القبائل

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دخان يتصاعد من حريق غابات على تلال في منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية في العاشر من آب/اغسطس 2021

كشف الرئيس الجزائري الثلاثاء مقتل 25 عسكريا خلال مكافحتهم حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة القبائل شرق البلاد الليلة الماضية ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 42 قتيلا. وكانت السلطات أعلنت أنها تشك في أن هذه الحرائق وراءها دوافع "إجرامية".

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لم تتوقف الخسائر البشرية لحرائق غابات منطقة القبائل الجزائرية عند المدنيين، إذ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منشور على فيس بوك مساء الثلاثاء أن 25 عسكريا لقوا حتفهم خلال مكافحتهم الحرائق التي اندلعت في شرق العاصمة الليلة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أشارت في وقت سابق الثلاثاء على صفحتها على فيس بوك "على إثر الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما بولاية بجاية.. سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة 18 عسكريا".

وأشارت الوزارة إلى "إصابة 13 عسكريا آخرين بحروق متفاوتة الخطورة"، لافتة إلى أن تدخلهم أتاح "إنقاذ 110 مواطنين بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران"

من جانبه، قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء إن 42 شخصا، بينهم الـ25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق.

فرانس24/ رويترز

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