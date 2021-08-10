الجزائر: 4 قتلى على الأقل في حرائق التهمت منازل وغابات بمنطقة القبائل

أدت الحرائق التي اندلعت منذ مساء الاثنين بأعالي منطقة القبائل بمدينة تيزي وزو (شرق العاصمة الجزائر) إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل وتدمير العديد من المنازل والغابات والمواشي حسب وسائل إعلام جزائرية. ولا يزال سكان هذه المنطقة يصارعون النيران التي اندلعت في عشرة أماكن مختلفة في الوقت نفسه.

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اندلعت حرائق هائلة منذ مساء الاثنين في منطقة القبائل بولاية تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة الجزائر)، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل حسب مصادر محلية. كما تسببت في احتراق عدة مبانٍ ومنازل بالعديد من القرى، ما جعل سكانها يفرون تاركين كل شيء وراءهم.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية أن 25 بؤرة حريق في الجزائر، منها 10 في منطقة القبائل اندلعت في مناطق متفرقة وفي توقيت موحد.

وشملت الحرائق عدة بلدات تقع في المناطق الجبلية مثل مدينة عين الحمام وبلدة بن يني وعزازقة وأبي يوسف وأيت وسيف أقبيل وأيت تودرت... وقرى أخرى تقع في قمم جبال جرجرة.

وتسببت الحرائق في انقطاع الطرق، ما أدى إلى صعوبة وصول مصالح إخماد الحرائق إليها، فيما بقي سكان هذه البلدات طيلة ليل الاثنين الثلاثاء يقظين وهم يكافحون النيران، خوفا من أن تلتهم منازلهم.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة أشرطة فيديو وصور تظهر نيران حمراء عالية تلتهم الغابات الكثيفة، التي تتمتع بها منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، لا سيما أشجار الزيتون التي تعرف بها هذه المنطقة.

عمل إجرامي حسب محافظ الغابات لولاية تيزي وزو

وقال محمد ولد يوسف وهو محافظ للغابات في مدينة تيزي وزو في تصريح هاتفي للتلفزيون الجزائري " الوضع خطير وخطير جدا لأننا سجلنا 4 وفيات. وفي الصبيحة (الاثنين صباحا) سجلنا خمسة حرائق لكن قمنا بإخمادها بعقلانية وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية".

وأضاف "لكن في مساء يوم أمس، بدأت الحرائق تنتشر بكثرة وفي مختلف مناطق الولاية. وحسب تجربتنا هذه الحرائق مفتعلة ومستحيل أن تكون طبيعية وأختير لها يوما ارتفعت فيه درجات الحرارة مع وجود رياح نسبية، مما أدى إلى انتشارها بسرعة".

وفي سؤال عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحرائق، أجاب محافظ الغابات "الأسباب هي بفعل فاعل. مستحيل أن تكون طبيعية".

وفي بلدية بن يني التي تقع على ارتفاع 1200 متر، تسببت الحرائق في مقتل 3 أشخاص عندما حاولوا إنقاذ منازلهم وماشيتهم، نفس الشيء أيضا في بلدية عين الحمام والقرى المجاورة لها، إذ طوقت النيران المنازل فيما وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 60 درجة.

ويأتي اندلاع هذه الحرائق في وقت تعرف الجزائر ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة وتعاني فيه منطقة القبائل، على غرار المناطق الأخرى ارتفاعا في الإصابات بوباء كوفيد-19. ولم يصدر أي تصريح من الحكومة بخصوص هذه الحرائق.

فرانس24

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