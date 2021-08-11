نجوم كرة القدم يجمعون التبرعات لمواجهة أزمة فيروس كورونا في الجزائر

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أطلق نجوم كبار في عالم كرة القدم حملة لجمع التبرعات بهدف مساعدة مستشفيات جزائرية على مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا. وتهدف الحملة التي يشارك فيها آندي ديلور ورياض محرز وإسماعيل بن ناصر وياسين إبراهيمي، إلى جمع مبلغ 975 ألف يورو، من أجل توفير 1500 إسطوانة أكسجين لأكبر دولة في منطقة المغرب العربي من حيث عدد السكان.

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ناشد نجوم كرة القدم مستخدمي الإنترنت تقديم تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة كوفيد-19 التي تطال البلاد.

ودعا العديد من لاعبي منتخب الجزائر والعالميين أمثال مهاجم مونبلييه الفرنسي آندي ديلور وقائد المنتخب الوطني رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وياسين إبراهيمي (الريان القطري)، إلى مد يد المساعدة للقطاع الصحي في مقطع فيديو نشر الثلاثاء، ظهر خلاله أيضا لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا ومواطنه فرانك ريبيري والمهاجم السابق العاجي ديدييه دروغبا ولاعب تشلسي ريكي جيمس.

وتوجه هؤلاء النجوم إلى مستخدمي الإنترنت للتبرع لجمعية "بذور الخير" التي ترأسها نادية فقير عقيلة المهاجم الفرنسي-الجزائري نبيل فقير (ريال بيتيس الإسباني) من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وإسطوانات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية، في حين أن قرابة 14 ألف مريض يتلقون العلاج بواسطة هذه الأجهزة، بحسب الأرقام التي قدمتها الجمعية.

ومنذ بداية الوباء سجلت الجزائر أكثر من 183 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" و4600 حالة وفاة، حسب السلطات الصحية المحلية.

ويزداد الوضع تعقيدا في الجزائر بعدما اجتاحت الحرائق شمال البلاد وأودت بحياة 65 شخصا على الأقل منذ مساء الإثنين.

وتم تحديد هدف جمع 975 ألف يورو، من أجل التمكن من توفير 1500 إسطوانة أكسجين لأكبر دولة في منطقة المغرب العربي من حيث عدد السكان.

وتأتي خطوة نجوم الكرة بعد قرار أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية (تأسس في 1921)، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير إسطوانات الأكسجين لمرضى "كوفيد-19".

فرانس24/ أ ف ب

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