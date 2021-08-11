وزير خارجية إسرائيل يزور المغرب لأول مرة منذ إعلان استئناف العلاقات

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يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المغرب الأربعاء لأول مرة منذ استئناف العلاقات بين البلدين. وسيقود لابيد وفدا وزاريا لافتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط حيث سيزور معبد بيت إيل التاريخي في الدار البيضاء وسيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

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في أول زيارة من نوعها منذ تحرك البلدين نحو التطبيع العام الماضي، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب الأربعاء.

ويذكر أن إسرائيل اتفقت مع المغرب في ديسمبر/ كانون الأول على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة بموجب اتفاق بوساطة أمريكية قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واعترفت فيه واشنطن أيضا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأفاد مكتب لابيد إن وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي يرأس وفدا وزاريا، سيفتتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط وسيزور معبد بيت إيل التاريخي في الدار البيضاء وسيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقبل الزيارة التي ستستغرق يومين قال لابيد "تأتي هذه الزيارة التاريخية استمرارا للصداقة الطويلة وترسيخا للجذور العميقة وتقاليد الطائفة اليهودية في المغرب والجالية الكبيرة من الإسرائيليين من ذوي الأصول المغربية".

ويذكر أن المغرب كان واحدا من أربع دول عربية -هي الإمارات والبحرين والسودان بالإضافة إليه- مضت قدما نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.

وأثارت تلك الاتفاقات غضب الفلسطينيين الذين اعتمدوا لفترة طويلة على الدعم العربي في سعيهم لإقامة دولة على أراض تحتلها إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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