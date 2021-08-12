تونس: اندلاع حرائق في عدة مناطق جبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

© أ ف ب.

أشجار متفحمة في غابة إثر اندلاع حريق شمال ولاية بنزرت التونسية في 11 أغسطس/آب 2021.

قال الدفاع المدني التونسي الخميس إن ارتفاع درجات الحرارة قد ساهم في إذكاء اندلاع نحو ثلاثين حريقا في مناطق جبلية متفرقة من البلاد، مشيرا إلى إجلاء العديد من العائلات ومؤكدا على أن الكارثة لم تتسبب في سقوط أرواح، وأن ستة منازل قد احترقت "جزئيا".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الدفاع المدني في تونس الخميس أن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع حوالي ثلاثين حريقا في مناطق جبلية متفرقة، شمال وغرب ووسط البلاد حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

ومنذ الإثنين، سجلت السلطات اندلاع 28 حريقا لا تزال ثمانية منها نشطة حتى الخميس، وذلك في مناطق جبلية من محافظة جندوبة شمال غرب البلاد.

وفي السياق، صرح الناطق باسم الدفاع المدني معز تريعة "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة". مؤكدا أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئيا".

هذا وجرى إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان (وسط) وتسع أخرى في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة. وأوضح الأخير أنه ومنذ مطلع يونيو/حزيران وحتى 12 أغسطس/آب تضرر حوالي 5 آلاف هكتار جراء النيران.

لكن تبقى أسباب الكارثة مجهولة لحد الساعة، وهي تتزامن مع موجة قيظ تضرب البلاد، مع تسجيل درجات حرارة قياسية الثلاثاء والأربعاء بمناطق في الشمال والوسط، حسبما أفاد المرصد الوطني للرصد الجوي.

وفي هذا الشأن، سجلت محافظة القيروان الأربعاء رقما قياسيا في درجات الحرارة وصل إلى 50,3 درجة مئوية.

وفي الجارة الجزائر، تتواصل جهود إخماد النيران التي اجتاحت شمال البلاد منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح 69 شخصا قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك