وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح رسميا ممثلية دبلوماسية في المغرب

دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الخميس رسميا مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده في الرباط، غداة وصوله إلى المملكة في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى منذ التطبيع. كما سلم لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة دعوة للملك محمد السادس لزيارة إسرائيل. وفي ختام الزيارة، قال لابيد إنه تم الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارتين في غضون أشهر.

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افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد الخميس بشكل رسمي مكتب اتصال هو بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده في الرباط، بمناسبة أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى المغرب منذ تطبيع علاقات البلدين، مجددا دعوة الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وسبق أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو دعوة مماثلة للعاهل المغربي، في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين برعاية أمريكية أواخر العام الماضي. لكن الجانب المغربي لم يعلن أي رد على تلك الدعوة.

سفارتان قريبا

ونشر لابيد تغريدة على تويتر قال فيها إن "هذه لحظة تاريخية لقد افتتحنا الممثلية الإسرائيلية بالمغرب"، إثر حفل الافتتاح الذي حضره الوزير المنتدب في الخارجية المغربية محسن الجزولي. كما أعلن لابيد أنه سلم نظيره المغربي ناصر بوريطة رسالة من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يدعو فيها الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

كما أعلن المسؤول الإسرائيلي أنه اتفق مع نظيره المغربي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من مكتبي اتصال إلى سفارتين في غضون أشهر، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالدار البيضاء في ختام الزيارة.

الجزائر وإيران

هذا، وأشار لابيد إلى أنه تطرق أيضا مع نظيره المغربي إلى ما وصفه "المخاوف حول الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، وكذا الحملة التي قادتها ضد قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي".

وكان لابيد قل حل في المغرب الأربعاء في زيارة وصفها "بالتاريخية"، وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أعلن على إثرها توقيع اتفاقية لاستحداث آلية تشاور سياسي بين البلدين وأخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية.

وهنأ كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر البلدين بمناسبة افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

سفارة إسرائيلية في المنامة

وأشاد المسؤول الإسرائيلي في كلمة عقب توقيع الاتفاقيات بآفاق التعاون و"الصداقة والسلام في المنطقة" التي يفتحها تطبيع العلاقات بين بلاده وبلدان عربية العام الماضي، هي المغرب والإمارات والبحرين والسودان، معلنا أن بلاده سوف تفتتح قريبا سفارة في المنامة.

في المقابل أعاد لابيد التأكيد بخصوص الملف الفلسطيني أنه يدعم حل الدولتين، "لكن لا توجد حاليا إمكانية للمضي قدما في هذا المسار مع القيادة الحالية بالنظر إلى الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحماس، وبالنظر أيضا إلى بنية الحكومة الإسرائيلية".

بدوره، أكد بوريطة أن "هناك اليوم حاجة ماسة للبدء في إجراءات لإعادة بناء الثقة والحفاظ على الهدوء لفتح أفق سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأقام الجانبان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 1993. لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية في 2000.

كما يعيش في المغرب أكبر جالية يهودية في منطقة شمال أفريقيا تعد نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. لكن هيئات سياسية معظمها من الإسلاميين واليساريين أعلنت معارضتها لاتفاق التطبيع منذ توقيعه، معتبرة أنه "خيانة" للقضية الفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب

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