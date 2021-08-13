واشنطن تدعو رئيس تونس لتسريع العودة للمسار الديمقراطي وسعيّد يؤكد أن قراراته تستجيب لإرادة الشعب

زار وفد أمريكي برئاسة نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر الجمعة تونس والتقى الرئيس قيس سعيّد، وحضه على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية في البلاد، بعد أكثر من شهر على تعليقه عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتهامات له "بتنفيذ انقلاب". في المقابل، أكد سعيّد أن "التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة"، حسبما ذكرته الرئاسة التونسية

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حض وفد أمريكي الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية في البلاد، بعد أكثر من شهر على تعليقه عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتهامات له "بتنفيذ انقلاب".

والتقى نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر وكبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارة لهما إلى تونس، الرئيس سعيّد ومسؤولين من المجتمع المدني.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن فاينر أوصل رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن "يحض فيها على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس". مضيفا أن المستشار الأمريكي "ناقش أيضا مع الرئيس سعيّد الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف، لتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس".

كما لفت فاينر خلال اللقاء إلى أن واشنطن "تدعم العملية الديمقراطية في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.

بدورها، قالت الرئاسة التونسية على صفحتها على فيس بوك إنه حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى نظيره التونسي. وأضافت أن سعيّد قال أثناء الاجتماع إن "التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة".

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.

وذكر البيان أن الرئيس "حذر من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس"، مبينا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وأضاف أن الرئيس "أشار إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين".

أما مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، يقول البيان، "أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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