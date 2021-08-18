الجزائر تقرر "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط و"تكثيف المراقبة على الحدود الغربية"

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قالت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء إنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط معتبرة أن هذه الخطوة، التي ستزيد من تأزيم وضع العلاقات بين البلدين، راجعة لـ"الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب"، حسب تعبير البيان. كما أعلنت "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

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أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء في بيان أن بلادها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط بسبب ما أسمته "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب".

وقال البيان إن "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر (تطلبت) إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

واتخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصا على الاقل في شمال البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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