تونس: إخلاء هيئة مكافحة الفساد من موظفيها ووضع رئيسها السابق قيد الإقامة الجبرية

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قال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة الجمعة في خطوة يرجح أنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لعدم إتلاف أي ملفات فساد. ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير "الاستثنائية" التي اتخذها سعيّد واستنادا لقانون الطوارئ. وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، فتح القضاء التونسي قضيتين بحق شوقي الطبيب تتعلقان بضبط وثيقة مزورة وسوء إدارة الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.

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كشف الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب الجمعة أن السلطات الأمنية وضعته قيد الاقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة اليوم.

وفي وقت سابق اليوم طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة على ما يبدو من السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس قيس سعيّد لعدم إتلاف أي ملفات فساد.

وفي 25 يوليو/ تموز، عزل سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في خطوة مفاجئة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب" ولكنها لاقت تأييدا شعبيا.

وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.

وقال الطبيب في تدوينة في حسابه على فيس بوك "دورية أمنية ترابط امام بيتي أعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية.. في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور".

وفي وقت سابق، أقال الرئيس سعيّد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد دون أن يعطي تفاصيل عن أسباب القرار.

وكان سعيّد الذي فاز في انتخابات 2019 متعهدا بمكافحة الفساد، قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.

والأسبوع الماضي أوقفت الشرطة مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج الفوسفات.

فرانس24/ رويترز

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