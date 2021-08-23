فيروس كورونا: الجزائر تقرر تلقيح أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني والطلبة

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قررت الجزائر "تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي"، وفق ما أعلن في بيان لمجلس الوزراء الأحد. كما أمر رئيس الوزراء "بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات". وتهدف الجزائر إلى تطعيم 30 مليون مواطن في غضون ثلاثة أشهر في سباق مع الزمن كما بقية الدول لكسب رهان المناعة الجماعية.

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أفاد بيان لمجلس الوزراء الجزائري انعقد الأحد أنه تقرر تلقيح كل أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وكذلك طلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي ضد فيروس كورونا، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وقال البيان إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بـ"تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي".

كما أمر رئيس الوزراء "بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية".

كما قرر مجلس الوزراء "فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة".

وأعادت الجزائر في حزيران/يونيو فتح حدودها جزئيا باستئنافها الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وباريس بعد 15 شهرا من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدأت الأحد عملية تلقيح أساتذة المدارس على أن تستمر حتى الدخول المقرر بين 21أيلول/سبتمبر للدخول المدرسي و3 تشرين الأول/أكتوبر للدخول الجامعي.

وبحسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، فإنه تم تلقيح ستة ملايين جزائري بين جرعة وجرعتين، كما جاء في تصريح صحافي الجمعة، مشيرا إلى هدف تلقيح 30 مليون مواطن خلال 3 أشهر.

وتراجع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الجزائر خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل موجة ثالثة، طغى عليها متحور "دلتا" ما استدعى فرض حجر جزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في الجزائر 191583 حالة منها 5004 وَفَيات، وفق الأرقام الرسمية المعلنة الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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