المغرب يرفض "بشكل قاطع المبررات الزائفة التي انبنى عليها" قرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين

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أعربت المملكة المغربية مساء الثلاثاء في بيان لوزارة خارجيتها عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها. ورفضت "بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.

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أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، الثلاثاء، قطع العلاقات معها. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم".

وأضاف البيان أن المغرب "يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".

ورفض البيان "بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.

وجاء في البيان أيضا أن الرباط ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية".

فرانس24/ رويترز

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