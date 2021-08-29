الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق فرحات مهني على خلفية حرائق منطقة القبائل ومقتل الشاب جمال بن إسماعيل

فرحات مهني مؤسس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل. يعيش في المنفى بفرنسا منذ عدة سنزات

أصدر القضاء الجزائري مساء الخميس مذكرة توقيف دولية بحق فرحات مهني، زعيم "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (الماك) وذلك على خلفية الحرائق التي دمرت مساحات شاسعة من هذه المنطقة الجبلية في منتصف آب/أغسطس الجاري وقضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل في بلدة الأربعاء ناث إيراثن. ونفى مهني أي تورط له أو لحركته (المصنفة كمنظمة إرهابية بالجزائر) في هذه الأحداث ودعا السلطات الجزائرية إلى تقديم الأدلة التي تدينه.

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كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أحمد مراد في ندوة صحفية نظمها مساء الخميس لعرض آخر ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، عن صدور "مذكرات توقيف دولية بحق 29 شخصا، على رأسهم زعيم "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (الماك) الانفصالية فرحات مهني الذي يعيش في المنفى بفرنسا منذ عدة سنوات.

وأعرب النائب العام عن أمله في "تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء الأشخاص من أجل تسليمهم في أقرب الآجال" للقضاء الجزائري، مشيرا إلى أن التحقيقات في الحادثة كشفت وجود "تخطيطا منتظما من عناصر حركة الماك الانفصالية". فيما وجه كلامه للمتورطين في هذه الحادثة معتبرا "أنهم لن يعرفوا الطمأنينة بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم".

فرحات مهني "أنا مستعد أن أسلم نفسي في حال وجود دليل يورطني"

وهي المرة الأولى التي تصدر الجزائر فيها مذكرة توقيف ضد فرحات مهني، الذي وجهت له اتهامات في السابق بشكل غير مباشر بالتعاون مع "قوى أجنبية معادية للجزائر". لكن فرحات مهني نفى أي تورط في الحرائق التي اشتعلت في منطقة القبائل أو في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل.

وقال خلال تدخل له على حسابه على فيسبوك، "على أي أساس أصدرت الجزائر مذكرة توقيف في حقي؟ هذا أمر جنوني. نحن مناضلون سياسيون سلميون. لا نطالب إلا بحق العيش كباقي شعوب العالم". وأضاف "طلبت من منظمة "محامون بلا حدود" أن يدافعوا عن حقوقي. فإذا وجدوا عليَّ أدنى دليل يثبت تورطي في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل أو في إشعال الحرائق في منطقة القبائل، فأنا مستعد أن أسلم نفسي للسلطات الجزائرية".

إيداع 83 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية

فيما كشف مهني أنه حصل على حق الإقامة في فرنسا كلاجئ سياسي، مما يصعب عملية تسليمه للسلطات الجزائرية من قبل منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) والحكومة الفرنسية.

وفيما يتعلق بتفاصيل مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، أكد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أنه تم إلقاء القبض على 88 شخصا من بينهم 3 نساء وقاصر، 24 منهم ينتمون لحركة الماك التي يتزعمها مهني. وأضاف أنه تم إيداع 83 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية، بينما يتواجد 29 شخصا متورطا في الجريمة في حالة فرار.

"منظمة إرهابية"

وأثارت جريمة مقتل الشاب جمال صدمة وسط الرأي العام الجزائري وبالخارج، كما بث التلفزيون الرسمي الجزائري ما وصفه "باعترافات" لمتورطين في هذا الحادث الفظيع، أقروا فيها بانتمائهم إلى "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (الماك).

ويطالب فرحات مهني منذ سنوات باستقلال منطقة القبائل التي تقع شمال شرقي الجزائر وغالبية سكانها من الأمازيغ. وفي مايو/آيار الماضي صنفت السلطات الجزائرية حركته على أنها منظمة إرهابية.

فرانس24

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