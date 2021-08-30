تونس: اعتقال نبيل القروي في الجزائر التي دخلها سرا بحسب وسائل إعلام

أ ف ب

أفادت وسائل إعلام في تونس بأن قطب الإعلام التونسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قد اعتقل رفقة شقيقه في مدينة تبسة الجزائرية بعد دخوله البلاد بشكل غير شرعي. وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عن نبيل القروي في 15 يونيو/حزيران الماضي بعد اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي في قضايا لا يزال ينظر فيها القضاء التونسي في حين يؤكد القروي أن خصومه السياسيين يقفون وراء هذه التهم مشددا على براءته منها.

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قالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات الجزائرية اعتقلت الأحد قطب الإعلام التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بعد دخوله الجزائر سرا وبطريقة غير مشروعة.

واعتُقل القروي، صاحب قناة نسمة ورئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان التونسي الذي جمد أعماله الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي، مع شقيقه غازي القروي النائب بالبرلمان. وقال التلفزيون التونسي وراديو موزاييك إف.إم إن القروي دخل سرا إلى مدينة تبسة الجزائرية وإن من المقرر أن يمثل الاثنين أمام محكمة جزائرية.

وكان القروي قد أمضى أكثر من ستة أشهر في السجن بتونس بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وأفرجت عنه السلطات القضائية في 15 يونيو/حزيران الماضي. ولا تزال المحكمة تحقق في قضيته. وقال القروي إنه بريء وإن خصومه السياسيين يقفون وراء سجنه.

ولم يظهر القروي علنا ​​منذ أن عزل الرئيس قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الشهر الماضي في تدخل مفاجئ وصفه خصومه الإسلاميون بأنه انقلاب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولين في الجزائر. وفي عام 2019، هزم القروي معظم المرشحين ليصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. وخسر في النهاية بفارق كبير أمام الرئيس قيس سعيّد.

فرانس24/ رويترز

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