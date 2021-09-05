الجزائر: القضاء يأمر باحتجاز المعارض التونسي نبيل القروي وآخرين بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة

ذكر مصدر قضائي في الجزائر بأن محكمة قسنطينة بشرق البلاد قد قضت السبت باحتجاز المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، وأربعة جزائريين آخرين بتهمة تهريب البشر. وهي معلومات أكدتها صحيفة "النهار" الجزائرية بقولها "إن القرار جاء بعد أن تمت متابعة الموقوفين من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية". وكان القروي قد اعتقل رفقة شقيقه في مدينة تبسة الجزائرية.

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أفاد مصدر قضائي جزائري بأن محكمة جزائرية قضت السبت باحتجاز المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة. وأضاف المصدر أن المحكمة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر أمرت أيضا باحتجاز أربعة جزائريين في اتهامات بتهريب البشر. والأربعة متهمون بمساعدة القروي على دخول البلاد وتوفير مسكن له قبل اعتقاله يوم الأحد.

ووضع القروي، مالك قناة تلفزيون نسمة ورئيس حزب قلب تونس السياسي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، رهن الاحتجاز مع أخيه غازي القروي. وكانت محكمة في تونس قد أفرجت عن نبيل القروي في 15 يونيو/حزيران بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر رهن الاحتجاز في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن القرار جاء بعد أن تمت متابعة الموقوفين من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الجزائري واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وجناية تهريب المهاجرين.

فرانس24/ رويترز

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