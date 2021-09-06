مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي للعودة لنظام دستوري وتعيين رئيس جديد للحكومة

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يتحدث مع الصحافيين في مقر الصيدلية المركزية بالعاصمة تونس في 23 يوليو/تموز 2021.

حث سفراء مجموعة الدول السبع الإثنين في بيان مشترك الرئيس التونسي قيس سعيّد على سرعة العودة إلى نظام دستوري يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا وعلى تعيين رئيس حكومة جديد. ودعوا إلى الالتزام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون.

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حث سفراء مجموعة الدول السبع بتونس الرئيس قيس سعيّد على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز وعلى الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد "حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي".

وشدد السفراء في بيان مشترك نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي على أن من شأن ذلك أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة.

ودعوا إلى الالتزام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون.

واعتبروا أنه كلما أسرع الرئيس التونسي في تحديد توجه واضح بشأن سُبل المضي قدما بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

فرانس24/ نور الدين مباركي

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