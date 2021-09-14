مصر: عبد الفتاح السيسي يستقبل خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية. وكان حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر قد ذكر أن حفتر زار القاهرة الشهر الماضي والتقى السيسي والمبعوث الأمريكي في ليبيا في إطار الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة أواخر العام الجاري.

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، حسب ما أفادت الرئاسة المصرية. ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الزيارة.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلاً من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وأفاد حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع تويتر أن حفتر زار القاهرة الشهر الماضي والتقى السيسي ومبعوث الولايات المتحدة في لبيبا، في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم.

تعد مصر منذ سنوات أحد أبرز الداعمين للمشير حفتر، في ظل حالة من الفوضى عاشتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وعقب اختيار سلطة سياسية جديدة في ليبيا في شباط/فبراير الماضي، سارعت القاهرة لاستضافة عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بعد أن أعلنت نيتها التعاون مع السلطات الجديدة في طرابلس.

وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها دبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي اللذان عينهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة مع نهاية العام الجاري.

فرانس24/ أ ف ب

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