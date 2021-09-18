تونس: إطلاق سراح النائب سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده للرئيس سعيّد

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أطلقت السلطات التونسية الجمعة سراح النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيّد بعدما أوقفته قوات من الشرطة بالزي المدني في وقت سابق، بحسب محاميه.

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أفرجت السلطات التونسية الجمعة عن النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيد بعدما أوقفته قوات من الشرطة بالزي المدني في وقت سابق، بحسب محاميه.

وكان مخلوف موجودا أمام مقر المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق حين أوقف بعنف، وهو رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" الأسلامي والمحافظ والحليف لحركة النهضة وملاحق من قبل القضاء العسكري وفقد الحصانة البرلمانية إثر قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان في 25 تموز/يوليو الفائت وتولي السلطات في البلاد.

وتم إطلاق سراح مخلوف بعد "تعيين تاريخ 27 أيلول/سبتمبر للجلسة القادمة"، حسبما أفاد محاميه أنور أولاد علي.

وسطر القضاء العسكري في 2 أيلول/سبتمبر بطاقة جلب في حقه في ما عرف "بحادثة المطار" في آذار/مارس الفائت ويتهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.

وأفاد مخلوف في مقطع فيديو صوره بنفسه قبل التوقيف أنه قرر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس برفقة محاميه.

وتابع مخلوف ملمحا إلى قيس سعيّد "لا نخاف المحكمة العسكرية، رافضين الانقلاب الذي يستعمل القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم".

إلى ذلك، ذكر علي في تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "عند وصوله أمام المحكمة توجه أفراد من الشرطة بالزيّ المدني سريعا صوب سيف الدين وأطاحوا به أرضا وضربوه قبل وضعه في السيارة المدنية بالقوة".

ويُظهر مقطع فيديو صوره محامي مخلوف وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، النائب يحاول الإفلات من أيدي خمسة رجال بزي مدني أرغموه على الصعود لسيارة رمادية وضربوه لشلّ حركته.

واستنكرت حركة النهضة المعارضة لقرارات سعيّد في بيان "هذه الممارسات التي تدلل على حالة الانتكاسة في احترام حقوق الإنسان"، مطالبة "بوضع حد نهائي لها".

واعتبر أولاد علي أن "ما حصل خطير جدا وغير مسبوق وسيف الدين مخلوف تم اختطافه من قبل ميليشيا من الشرطة".

فرانس24/أ ف ب

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