وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما

© أ ف ب

أعلن التلفزيون الجزائري في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة عن وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. وحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 وطيلة 20 سنة، ليتنحى عن السلطة مرغما إثر ضغط الحراك الشعبي الذي انتفض رافضا لعهدة خامسة، مطلب دعمته قيادات الجيش بزعامة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح. وعاش بوتفليقة منذ نحو العامين في عزلة تامة في منزله قرب العاصمة.

إعلان اقرأ المزيد

توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الجمعة عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه التلفزيون الجزائري الرسمي.

وبث التلفزيون في شريطه الإخباري بيانا لرئاسة الجمهورية أعلن "وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" الذي تنحى عن السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه.

ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

تولى الرئاسة في 1999 بينما كان البلد ممزقا بحرب أهلية. ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014، وفي 2019، ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ست سنوات، ولم يعد قادرا على الكلام.

وأصبح سقوطه حتميا بعد أسابيع من تظاهرات حاشدة، أجبرته على التنحي بعد أن بدا واضحا أن الجيش الذي دعم وصوله الى السلطة تخلى عنه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك