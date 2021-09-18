وقفة احتجاجية في العاصمة التونسية تدعو إلى "التمسك بالديمقراطية أسلوبا في تدبير الشأن العام"

يشهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، تعزيزات أمنية لافتة تزامنا مع وقفة احتجاجية دعا إليها نشطاء وسياسيون ونواب بالبرلمان المجمد نشاطه ضد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 نور الدين مباركي. وذكر مباركي أن الولايات التونسية كافة ستنظم وقفات احتجاجية تدعو إلى "التمسك بالديمقراطية أسلوبا في تدبير الشأن العام".

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أفاد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي بأن شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، يشهد السبت تعزيزات أمنية لافتة تزامنا مع وقفة احتجاجية دعا إليها نشطاء وسياسيون ونواب بالبرلمان المجمد نشاطه ضد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 تموز – يوليو ويعتبرونها "انقلابا".

وذكر مباركي أن الولايات التونسية كافة ستنظم وقفات احتجاجية تدعو إلى "التمسك بالديمقراطية أسلوبا في تدبير الشأن العام". وهذه المرة الأولى منذ 26 يوليو/تموز التي تتم فيها الدعوة للنزول إلى الشارع من قبل الرافضين للتدابير الاستثنائية.

وتأتي هذه الدعوة فيما يترقب التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن اسم رئيس الحكومة الجديد وعناوين المرحلة القادمة.

فرانس24

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