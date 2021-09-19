وفاة بوتفليقة: ماكرون ينعى "وجها كبيرا في التاريخ المعاصر للجزائر" و"شريكا أساسيا" لفرنسا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس في 21 أيار/مايو 2021

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عن وفاته ليل الجمعة السبت عن 84 عاما. ووصف ماكرون الرئيس الراحل، في بيان أصدره الإليزيه، بـ"الوجه الكبير في التاريخ المعاصر للجزائر"، مشيرا إلى أنه كان "شريكا أساسيا لفرنسا".

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في بيان أصدره الإليزيه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي الجمعة عن 84 عاما بأنه "وجه كبير" في الجزائر المعاصرة و"شريك لفرنسا" خلال أعوامه العشرين في الحكم.

ووجه ماكرون "تعازيه إلى الشعب الجزائري"، مؤكدا أنه يبقى "ملتزما لتطوير العلاقات الوثيقة من التقدير والصداقة بين الشعب الفرنسي والشعب الجزائري".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "مع (رحيل) عبد العزيز بوتفليقة ينطفىء وجه كبير في التاريخ المعاصر للجزائر. لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ".

وأكد أن الرئيس الراحل "شارك في النضال من أجل استقلال بلاده، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر. وبعدما أصبح رئيسا للدولة، كان عبد العزيز بوتفليقة شريكا أساسيا لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها". وكان ماكرون التقى بوتفليقة إبان رئاسته خلال زيارة رسمية قام بها للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2017.

فرانس24/أ ف ب

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