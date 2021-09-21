البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة

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أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوتوا على سحب الثقة. ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا الإجراء مشيرا إلى أنه يخالف "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

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صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له الثلاثاء بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.

وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر.

وعلى الإثر، رفض المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، إجراءات سحب الثقة مشيرا إلى أنها "باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".

وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة في آذار/مارس 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

فرانس 24 / أ ف ب

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