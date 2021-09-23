تونس: إطلاق سراح النائب ياسين العياري الملاحق من القضاء العسكري

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تم إطلاق سراح النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الملاحق من قبل القضاء العسكري الخميس، وفق ما أعلنت زوجته مشيرة إلى أن صحته على ما يرام. ويأتي ذلك بعد تنفيذه إضرابا عن الطعام تنديدا بالمحاكمات العسكرية التي تطال المدنيين في البلاد.

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أطلق سراح النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله ياسين العياري الذي نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الملاحقة القضائية العسكرية، على ما أفادت زوجته الخميس.

وأفادت سيرين الفيتوري أن زوجها "خرج من السجن بالأمس وبحال جيدة بالرغم من شعوره بالتعب"، مضيفة "تتواصل ملاحقته" من قبل القضاء.

ويذكر أن المدون السابق قد أوقف في 30 تموز/يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك انتقد فيها الجيش.

في حين أن مثوله أمام القضاء في 11 أيلول/سبتمبر يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على فيس بوك وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها "انقلاب".

وتعيش تونس على وقع توتر سياسي منذ أقال الرئيس التونسي نهاية تموز/يوليو رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان شهرا ثم مدد المهلة في 24 آب/أغسطس "حتى إشعار آخر" ورفع الحصانة عن نوابه.

وتظاهر حوالى أربعين شخصا من المتعاطفين مع العياري في 11 أيلول/سبتمبر وعبروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.

من جانبه قال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة "أمل وعمل" الداعمة للعياري في وقت سابق إنه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التحرك.

وقال بلقايد (29 عاما) "نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف"، مضيفا أنّ "سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش".

ولفت إلى أن "المواطن المدني يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم"، موضحا أن الطاهر العياري، والد النائب الموقوف، كان "عقيدا في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011".

فرانس24/ أ ف ب

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