الجزائر تستدعي السفير الفرنسي على خلفية "القرار أحادي الجانب" بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها

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على خلفية قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، استدعت الجزائر الأربعاء السفير الفرنسي لديها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان اعتبرت فيه أن "هذا القرار جاء بدون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري".

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أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء بيانا أعلنت فيها أنه تم استدعاء السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.

وتضمن بيان الوزارة أن السفير فرانسوا غوييت تبلغ "احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا".

ويذكر أن فرنسا أعلنت الثلاثاء أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

واعتبرت الوزارة أن "هذا القرار الذي جاء بدون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه ومجال تطبيقه".

وتابعت أن "الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاون" بين البلدين.

من جانبه استنكر المغرب الثلاثاء قرار فرنسا واصفا إياه بأنه "غير مبرر".

وبخلاف جارتيها، لم ترد تونس رسميا على القرار الفرنسي، لكن العديد من مواطنيها أبدوا قلقهم الأربعاء أمام مكاتب "تي إل إس كونتاكت"، وهي الشركة الخاصة الوحيدة المخولة تلقي طلبات التأشيرات لفرنسا.

يدخل عشرات الأشخاص المبنى الكبير الواقع على ضفاف البحيرة في تونس ويخرجون منه.

فرانس24/ أ ف ب

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