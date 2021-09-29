تونس: الرئيس قيس سعيّد يكلف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة

الرئيس التونسي قيس سعيّد يستقبل الأستاذة الجامعية نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، 29 أيلول/سبتمبر 2021.

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان لها، لتكون أول امرأة في تونس تسمى لتولي هذا المنصب. وأشار سعيّد في خطاب التكليف إلى أنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا.

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أعلن بيان للرئاسة التونسية الأربعاء أن الرئيس قيس سعيّد كلف السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، "على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

وذكرت رئاسة الحكومة أن هذا التكليف تم "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه".

وأشار سعيّد في خطاب التكليف إلى أنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا، لافتا إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وهو أمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس.

وطالب سعيّد أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز

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