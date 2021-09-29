من هي نجلاء بودن رمضان، أول امرأة تسمى لتولي رئاسة الحكومة في تاريخ تونس؟

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نجلاء بودن رمضان في اجتماع مع قيس سعيّد لتكليفها بتشكيل حكومة جديدة في تونس.

في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان رئاسة الحكومة، بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد الأربعاء وفق ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة. فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟

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أصبحت نجلاء بودن رمضان أول امرأة تسمى لتولي رئاسة الحكومة في تونس، بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد الأربعاء وفق ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة.

ونجلاء بودن رمضان، من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة.

إلى ذلك، عينت بودن رمضان مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

يذكر أن هذه الحكومة هي الأولى التي ستشكل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل سعيّد وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

فرانس24

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