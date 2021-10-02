الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس "للتشاور" بعد "احتجاج رسمي" على خفضها عدد التأشيرات لمواطنيها

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أعلنت الرئاسة الجزائرية السبت عن استدعاء سفيرها لدى باريس "للتشاور" وفق ما نقله التلفزيون الرسمي، موضحا أن بيانا "تفسيريا" سيصدر لاحقا. ويأتي هذا التطور بعد أيام على استدعاء الجزائر سفير فرنسا لديها لتسليمه "احتجاجا رسميا" ردا على قرار الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.

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استدعت الجزائر السبت سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود "للتشاور"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن الرئاسة الجزائرية، مشيرا إلى أن بيانا آخر "تفسيريا" سيصدر لاحقا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئاسة أن "الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور وسيصدر بيان في هذا الشأن".

تغريدة وكالة الأنباء الجزائرية #الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور (رئاسة الجمهورية) pic.twitter.com/VyfXdGt7e1 — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) October 2, 2021

من جهة أخرى، تناقلت وسائل إعلام محلية بشكل كبير مقالا نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ينقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أدلى بها أثناء استقباله أحفاد أطراف فاعلة في حرب الجزائر. وتحدث عن "تاريخ رسمي" للجزائر "أعيدت كتابته بالكامل" وفق قوله، "لا يستند إلى حقائق" إنما على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا".

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ مايو/أيار 2020 عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي "فورا" بعد بث وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة "فرانس 5" والقناة البرلمانية.

والأربعاء، أعلنت الخارجية الجزائرية أنه تم استدعاء سفير فرنسا للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. وقالت الوزارة إن السفير فرانسوا غوييت تبلغ "احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا".

وكانت فرنسا أعلنت الثلاثاء عزمها تشديد منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس، التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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