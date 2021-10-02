المغرب يبدأ قريبا في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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عدد من الأشخاص ينتزهون في إحدى ساحات مراكش عاصمة المغرب السياحية في السادس من أيار/مايو 2021.

قالت وزارة الصحة المغربية الجمعة في بيان إن المملكة ستبدأ قريبا في توفير الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ويأتي هذا القرار، وفق البيان، تجاوبا مع توصيات "اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية العالمية". ويتقدم المغرب على الدول الأفريقية في سياسة التطعيم حيث تم تلقيح أكثر من 19 مليون مواطن من مجموع السكان البالغ 36 مليون نسمة.

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أعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة أنها ستبدأ قريبا في منح جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا. ومعظم اللقاحات التي وفرتها المملكة من أنواع سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر.

وجاء توفير جرعة ثالثة تبعا لتوصيات "اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية العالمية". وأوضحت الوزاة أنه "سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة".

ويتقدم المغرب حاليا الدول الأفريقية في عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين بتطعيم 19,8 مليون فرد من بين السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 934007، كما سجلت المملكة 23 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 14290.

وبدأت البلاد الجمعة في تخفيف قيود مكافحة الفيروس ببدء حظر التجول الليلي من الساعة الحادية عشرة بدلا من التاسعة، وفتح صالات الألعاب الرياضية بشرط ألا تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

فرانس24/ رويترز

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