سعيّد يعلن أن تشكيل الحكومة سيكون خلال ساعات ويؤكد أن تونس ليست تحت وصاية أي كان

الرئيس التونسي قيس سعيّد. © أرشيف/أسوشييتد برس

أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت، خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خلال ساعات. وأكد سعيّد أن تونس ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي". ومن جهة أخرى، أكد الرئيس قيس سعيّد أن الحريات في البلاد مضمونة وأن المظاهرة التي ستنتظم غدا تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها، مشيرا إلى ان محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري كان استنادا للقانون.