تبون يعتبر أن عودة سفير بلاده إلى باريس مشروطة باحترام تام للجزائر

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اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية اليوم "على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة".

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية اليوم "على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة".

وكانت الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس من "كراهية فرنسا".

وفي اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لما قاله الجيش الفرنسي.

فرانس24/رويترز

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