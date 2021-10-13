تأجيل عقد قمة الفرانكفونية في تونس إلى نهاية عام 2022

أصدرت منظمة الفرانكفونية ووزارة الخارجية التونسية بيانين الأربعاء يعلنان فيهما تأجيل القمة المقرر انعقادها لدول المنظمة نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لمدة عام من تاريخه نظرا للظروف الصحية التي تمر بها تونس جراء جائحة فيروس كورونا. وكان من المقرر عقد القمة في جزيرة جربة السياحية، ولكن تم الإرجاء تجنبا لإقامتها عن بعد ولتوفير الظروف الملائمة لجميع الأعضاء للمشاركة في "أفضل الظروف".

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وفقا لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرانكفونية ووزارة الخارجية التونسية، أعلن الأربعاء عن تأجيل القمة الفرانكفونية الثامنة عشرة المقرر عقدها مبدئيا في جزيرة جربة التونسية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمدة عام وذلك "من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف".

ما هي الدوافع لتأجيل القمة الفرانكفونية في تونس؟ 02:15

وجاء في بيان الخارجية التونسية "أسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد". ويفترض أن يُعتمد القرار رسميا خلال المؤتمر الوزاري للفرانكفونية.

فرانس24/ أ ف ب

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