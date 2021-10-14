تونس: قيس سعيّد يعلن سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي

منصف المرزوقي خلال حوار مع فرانس24، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي دعا السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس مضيفا أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرانكفونية كانت مقررة في تونس.

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قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التأمر على أمن الدولة. وقال مشيرا إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".

وكان المنصف المرزوقي قد دعا السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

وقال: "سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية".

وكان الرئيس قد أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.

فرانس24/ رويترز

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