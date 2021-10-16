الذكرى الأولى لاغتيال الأستاذ صامويل باتي: رئيس الوزراء يؤكد على تمسك فرنسا بالدفاع على الحريات

رئيس الوزراء الفرنسي يلقي كلمة في ذكرى مقتل المدرس صامويل باتي في اعتداء إرهابي © صورة ملتقطة من الشاشة

بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل المدرس صامويل باتي في اعتداء إرهابي، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت على تمسك بلاده بالدفاع على الحريات ومحاربة التطرف في كلمة ألقاها من مقر وزارة التربية والتعليم. وتأتي كلمة كاستكس في محطة أولى لتكريم المدرس الذي بات "رمزا لحرية التعبير في مواجهة الظلامية". وفي نفس اليوم سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلة باتي في الإليزيه، وستسمى ساحة باريسية باسمه إلى جانب تدشين نصب تذكاري بالمناسبة على شكل كتاب في مدينة كونفلان سانت أونورين.