ليبيا: بعثة أفريقية "للمصالحة" قبل أسابيع من الاستحقاق الرئاسي

أعلن وزير الخارجية الكونغولي جان-كلود غاكوسو الاثنين أن رئيس بلاده أوفد بعثة "للمصالحة" إلى ليبيا، بعد تكليفه من قبل الاتحاد الإفريقي. ومن أبرز مهام البعثة "جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية العام".

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أرسل الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، المكلف من قبل الاتحاد الإفريقي بالملف الليبي، الاثنين بعثة "للمصالحة" في ليبيا التي تتهيّأ لتنظيم انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر، وفق مصادر رسمية.

وأوضح وزير الخارجية الكونغولي جان-كلود غاكوسو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف أن مهام بعثة الاتحاد الإفريقي تشمل "جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية العام".

كما أشار غاكوسو إلى أن الوفد سيجتمع مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين والشخصيات الفاعلة في طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة، مضيفا "نتطلع إلى لقاء الليبيين في الشتات في القاهرة وتونس" حيث وصلت البعثة التي تضم 12 شخصا.

ولفت إلى أن البعثة ستعود إلى برازافيل لتقديم إحاطة لساسو نغيسو الذي سيشارك في قمة حول ليبيا تنظّمها فرنسا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تمّوز/يوليو الماضي التقى ساسو نغيسو رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للبحث في الانتخابات.

ويعول على السلطة الليبية المتمثّلة برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه لإنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر. إلا أنّ الخلافات حول المعايير القانونية والدستورية لهذا الاستحقاق سلّطت الضوء على حجم الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

فرانس24/أ ف ب

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