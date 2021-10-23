فيروس كورونا: تونس تفرض "الجواز الصحي" لدخول المؤسسات العمومية والخاصة

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فرضت السلطات التونسية "جواز التطعيم" الخاص بفيروس كورونا على كافة المواطنين والأجانب الذين يزورون البلاد، حسبما جاء في مرسوم رئاسي أعلن عنه الجمعة، تضمن أن على "المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة" إلى جانب الفضاءات الخاصة كالمقاهي والمنشآت السياحية، وبأنه "سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم".

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أفاد مرسوم رئاسي تونسي الجمعة بأن السلطات قررت فرض "جواز التطعيم" الخاص بفيروس كورونا على المواطنين والأجانب الذين يزورون البلاد.

وبناء على المرسوم، سيتعين على كل المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار "بطاقة التطعيم" ضد فيروس كورونا، لدخول الإدارات العامة والخاصة. وأفاد نص المرسوم أيضا بأن "الجواز" سيكون أيضا إلزاميا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، وبأنه سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

وسيكون "جواز التطعيم" أيضا وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازا لكل شخص يتلقى التطعيم. ومن المقرر منحه أيضا للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التطعيم عند الوصول.

بدورها، أفادت وزارة الصحة التونسية بأن أكثر من 4.2 مليون تونسي من أصل 11.6 مليون مقيم بالبلاد أكملوا تطعيمهم ضد وباء كوفيد-19. وكانت تونس قد رفعت الشهر الماضي حظر التجول الليلي بالكامل بعد حوالي عام من فرضه، وذلك مع انحسار وتيرة تفشي فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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