محادثة مقتضبة بين وزيري الخارجية الفرنسي والجزائري في كيغالي بشأن مؤتمر باريس حول ليبيا

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على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تبادل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حديثا مقتضبا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بخصوص مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الشهر المقبل. ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ذاكرة الاستعمار.

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه تبادل الحديث باقتضاب مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء في العاصمة الرواندية كيغالي، على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.

وقال لودريان لوكالة الأنباء الفرنسية "التقيته وتبادلنا حديث مجاملة" على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وأوضح أنهما تحدثا خصوصا عن عملية الانتقال في ليبيا التي ستشكل محور مؤتمر دولي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر في نيويورك وكانا حاضرين في طرابلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر للمشاركة في "مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا".

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون الذي رأى أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

احتقان

واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على هذه التصريحات ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل حيث تنتشر قوات عملية برخان المناهضة للجهاديين، من التحليق فوق أراضيها.

ودعت فرنسا الجزائر بعد ذلك إلى "احترام" سيادتها بعد أن شجع السفير الجزائري في فرنسا الجالية الجزائرية على "تشكيل رافعة قيادة" للتدخل في "الحياة السياسية الفرنسية".

ويفترض أن يعقد المؤتمر الدولي لكل دول الجوار الليبي للمرة الأولى في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. ولم يتم تأكيد مشاركة الجزائر بعد.

ويهدف هذا الاجتماع إلى إعطاء دفع أخير لتنظيم الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ ديسمبر في ليبيا والمصادقة على خطة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

فرانس24/ أ ف ب

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