رئيس الوفد الليبي في قمة غلاسغو: "نتحفظ على مواد مجحفة للدول النامية في اتفاقية باريس"

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يلتقي أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسغو البريطانية لعقد قمة تشكل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة وشيكة. وعلى هامش القمة، التقت موفدة فرانس24 تاتيانا مسعد رئيس الوفد الليبي الطاهر الباعور، الذي قال إن "من أبرز اهتمامات حكومة الوحدة الوطنية البيئة، لذلك تمت إحالة اتفاقية باريس للمناخ للمصادقة عليها في مجلس النواب. وهو ما تم". مضيفا "جئنا للتشاور مع الشركاء الدوليين لبحث إمكانية الاستفادة من التعاون والخبرات والدعم ونقل المعرفة". وأضاف "لدينا تحفظات حول بعض المواد في اتفاقية باريس وخصوصا السادسة التي قد تكون مجحفة للدول النامية". وتابع "لدينا مشروع لغرس مليون شجرة في المناطق التي تعاني من ظاهرة التصحر".