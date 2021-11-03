مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب للمغرب في الصحراء الغربية

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أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان نشر الأربعاء أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا الإثنين في قصف نسب إلى الغرب واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر. واعتبر البيان أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور".

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أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء نقلا عن رئاسة البلاد عن مقتل ثلاثة جزائريين الإثنين في قصف نسب إلى الغرب واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر.

وأوضح بيان للرئاسة أن "ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة". وأضافت أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور".

فرانس24/أ ف ب

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