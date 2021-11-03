تونس: اكتشاف نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي واعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم متشددون

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بعد إعلانها اكتشاف نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي، أكدت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل جنوبي العاصمة. وأضافت الوزارة أنها ضبطت بندقية رشاش وأربعة مسدسات نارية وبندقية قنص و35 طلقة بندقية رشاش و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة بعد مداهمة المنزل الواقع بمدينة الهوارية التابعة لمحافظة نابل على بعد 60 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة.

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أنها اعتقلت ثلاثة يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل جنوبي العاصمة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها ضبطت بندقية رشاش وأربعة مسدسات نارية وبندقية قنص و35 طلقة بندقية رشاش و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة بعد مداهمة المنزل الواقع بمدينة الهوارية التابعة لمحافظة نابل على بعد 60 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة.

وتابعت أن النيابة العمومية أمرت باعتقال صاحب المنزل وأنه "على علاقة بعنصرين تكفيريين"، وزوجته وشقيقه وفتحت تحقيقا بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية دون رخصة.

ولفتت الوزارة في وقت سابق، إلى أنها اكتشفت نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر. ولم يتسن الاتصال بدبلوماسيين فرنسيين للتعليق على النبأ.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل من ذي قبل في التعامل مع ما يقع من أحداث.

ووقع آخر هجوم كبير بتونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة ومنتجع ساحلي في سوسة.

فرانس24/ رويترز

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