السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي
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أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوق، وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الخميس.
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أفادت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الخميس أن السلطات التونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ونقلت الوكالة عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قوله إن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.
فرانس24/ رويترز
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