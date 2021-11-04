السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي

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الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي © أرشيف/أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع

أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوق، وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الخميس.

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أفادت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الخميس أن السلطات التونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

ونقلت الوكالة عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قوله إن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.

 

فرانس24/ رويترز

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