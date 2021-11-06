المجلس الرئاسي الليبي يعلن إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل ومنعها من السفر

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وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الكويتي في العاصمة الكويت بتاريخ 3 تشرين الأول/اكتوبر 2021

أوقف المجلس الرئاسي الليبي السبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل كما تم منعها من السفر، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المجلس. ووفق وسائل إعلام محلية فإن المنقوش اتخذت قرارات متعلقة بالسياسة الداخلية دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

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قالت متحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي لوسائل إعلام إنه تم السبت وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل مع منعها من السفر.

وأفادت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، فيما ذكر موقع المرصد القريب من المشير خليفة حفتر أن الوزيرة اتخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

وتضمن قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.

وجاء قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا.

والمؤتمر المقرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر يهدف الى التحضير للانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها في 24 كانون الاول/ديسمبر، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر. ويؤمل ان يضع هذان الاستحقاقان حدا للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

ويذكر أن الأحد يُفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبعد أعوام من النزاعات المسلحة والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، شكلت بداية العام حكومة جديدة اثر حوار رعته الأمم المتحدة لإدارة المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.

ويشدد المجتمع الدولي على وجوب إجراء هذه الانتخابات رغم الشكوك في إمكان تنظيمها بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصا بين شرق ليبيا وغربها.

فرانس24/ أ ف ب

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