إضراب عام في بلدة عقارب وسط تونس على خلفية وفاة شاب خلال مظاهرات ضد إعادة فتح مكب نفايات

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اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في بلدة عقارب التونسية بوسط صفاقس التي تشهد منذ أيام تظاهرات غاضبة بسبب أزمة النفايات

شهدت مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس وسط شرق تونس الأربعاء إضرابا عاما دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على مظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة. وبحسب شهود عيان فإن الشاب توفي اختناقا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة. لكن وزارة الداخلية تعتبر أن الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في منزله على بعد 6 كيلومترات من مكان التظاهر.

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تتواصل التحركات الاحتجاجية لسكان بلدة عقارب وسط تونس إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات. وشهدت البلدة الأربعاء إضرابا عاما وتجمع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجهوا في مسيرة إلى مكان مكب النفايات.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "أغلق المصب" "يا مواطن يا ضحية" و"مسيرة سلمية لا للعنف" رافعين أعلاما تونسية.

وأغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة.

اصطفت قوات الأمن أمام مكب "القنة" في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال شاب من بين المتظاهرين "يريدون حماية القمامة ويدوسون في المقابل علينا".

وصرخ آخر "المصب تسبب لنا بأمراض. نعاني من هذه المشكلة منذ 14 عاما... سنبقى هنا إلى أن يتم غلقه".

"تدخل أمني وحشي"

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا الإضراب وندد بـ"التدخل الأمني الوحشي" تجاه "الأهالي العزل" وأكد في بيان الثلاثاء أن وفاة الشاب جاءت "إثر اصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات".

أثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الإثنين الثلاثاء في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، غضبا أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات.

ورجحت تقارير الطب الشرعي الأولية أن تكون الوفاة "طبيعية من جراء انسداد تام بشريان تسبب في قصور حاد بوظائف القلب"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لمحكمة صفاقس.

ونفت السلطات أن يكون الشاب عبد الرزاق لشهب البالغ من العمر 35 عاما، توفي بسبب الغاز، مشيرة الى أنه قضى إثر وعكة صحية وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية. غير أن أفراد عائلة لشهب يؤكدون ان سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتجمع في المكب كل نفايات محافظة صفاقس التي تضم نحو مليون ساكن وهي ثاني أهم المدن الصناعية في تونس.

وتتكرر الصعوبات المتعلقة بمعالجة القمامة في كامل البلاد التونسية والتي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويتم طمر غالبية 2,5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات بدون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية صغيرة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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