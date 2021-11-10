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ماكرون "يأسف للخلافات وسوء الفهم" بشأن تصريحاته حول الجزائر ولعمامرة يرحب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

أعلن قصر الإليزيه الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يأسف للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر وأكد أنه "يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها" في أجواء توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي. وعبر ماكرون عن رغبته في التهدئة مع الجزائر. فيما رحب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بتصريحات ماكرون معتبرا أنها "تحترم الجزائر"، معلنا أن بلاده ستشارك الجمعة في مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس. وكان ماكرون صرح في وقت سابق بأن النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس كراهية فرنسا. وردت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي الذي يقاتل في مالي المجاورة واستدعاء سفيرها في باريس.